Отношения России и Великобритании находятся в затяжном кризисе и достигли своей нижней точки. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости.

По мнению посла, произошло подобное исключительно по вине Великобритании, лейбористское правительство которой проводит «подчеркнуто антироссийскую линию», вводит санкции против российских граждан и компаний.

Келин также обратил внимание на массу «страшилок» Лондона о России. По его словам, британские власти, в частности, изобретают и поддерживают на плаву искусственные раздражители для роста в обществе антироссийских настроений. В пример он привел мнимое отравление экс-сотрудника КГБ Александра Литвиненко, а также экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что советник британского премьер-министра Кира Стармера по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл пытался наладить контакт Москвы и Лондона. По данным газеты Financial Times, в начале 2025 года Пауэлл связался с помощником российского лидера Юрием Ушаковым. По словам Пескова, советник премьера хотел «рассказать о позиции европейцев», однако беседа прошла неудачно, и диалог не получил продолжения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров предложил лишить Великобританию приставки «великая».