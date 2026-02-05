Названы темы обсуждений на переговорах по Украине в ОАЭ

ТАСС: прекращение огня и территории обсуждаются на переговорах в Абу-Даби

Вопросы экономики, деления территорий и инструменты прекращения огня обсуждаются на трехсторонних переговорах России, Украины и США в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Общими словами — это экономические аспекты, территориальный вопрос, механизм прекращения огня», — сказал собеседник агентства.

4 февраля в Абу-Даби состоялась трехсторонняя встреча российских, украинских и американских переговорщиков. Делегацию РФ возглавляет начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба армии страны Игорь Костюков. Соединенные Штаты на переговорах представляют специальный посланник президента Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома, предприниматель Джаред Кушнер. Украина направила в ОАЭ руководителя офиса главы государства Кирилла Буданова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова и других чиновников.

Утром 5 февраля в Абу-Даби начался второй раунд трехсторонних переговоров переговоров по Украине.

Ранее в украинской делегации раскрыли детали первого дня переговоров в Абу-Даби.