Байден заявил, что обсуждал с Путиным «нарушающие» нормы шаги России

Президент США Джо Байден заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным шаги Москвы, которые Вашингтон считает нарушающими принятые в мире нормы поведения на морях, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что устоявшиеся принципы поведения на море, в том числе свобода судоходства, являются «опорой мировой экономики и международной безопасности».

По словам главы Белого дома, все больше эти правила «ставятся под вопрос как быстрым развитием технологий», так и якобы подрывными действиями со стороны Китая и России. Американский лидер указал, что он провел переговоры по поводу этого с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча Байдена и Путина может состояться в предстоящие недели.

В апреле президент США Джозеф Байден во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Позже американский лидер заявил, что встреча может состояться в июне. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, главной темой саммита лидеров двух стран должна стать стратегическая стабильность.