Посольство России подтвердило высылку российского дипломата из Северной Македонии

Посольство России в Скопье подтвердило высылку российского дипломата из Северной Македонии, сообщают «Известия».

«Российская сторона рассматривает ответные шаги [на высылку дипломата]», — заявили в российском посольстве в Скопье.

Причины высылки и подробности произошедшего пока не известны.

Ранее 18 мая македонские СМИ сообщали, что Северная Македония высылает российского дипломата.

8 мая СМИ Чехии писали, что премьер-министр страны Андрей Бабиш попросил государства-участники Европейского союза выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату в знак солидарности с Прагой. До этого он заявлял о необходимости «успокоить» отношения с Россией.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.