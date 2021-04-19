В Кремле оценили угрозу США в адрес России из-за Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление США о том, что российское государство может столкнуться с последствиями, если блогер Алексей Навальный скончается в тюрьме.

«Мы никак не воспринимаем подобные заявления, которые озвучивают представители других государств. Состояние здоровья осужденных и заключенных на территории Российской Федерации не может и не должно быть темой для их интереса», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что врачи приняли решение о переводе Навального из колонии в стационар больницы для осужденных во Владимире.

Накануне, 18 апреля, помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия столкнется с последствиями, если Алексей Навальный умрет в колонии.

2 февраля этого года суд по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» из-за многочисленных нарушений. Условное наказание заменили на 3,5 года реального срока в колонии общего режима с учетом срока домашнего ареста. В настоящий момент Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 Владимирской области.