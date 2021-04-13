МИД: ответственность за возможное обострение между РФ и Украиной будет на Киеве

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков во вторник, 13 апреля, заявил, что ответственность за возможное обострение между Россией и Украиной будет лежать полностью на Киеве и его кураторах на Западе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Россия сделает все возможное, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность россиян, где бы они не находились.

По словам дипломата, США и НАТО подогревают милитаристский дух Украины, занимаются провокационными действиями в отношении России, в том числе в непосредственной близости от ее границ.

Ранее Рябков назвал неприемлемым заявления Вашингтона о том, что Россия якобы должна будет заплатить цену из-за ситуации в Донбассе.

В конце марта американские СМИ сообщили, что РФ якобы стягивает войска к границе с Украиной. Подобные заявления делали и в Киеве. В Москве пояснили, что аналогичные публикации помогут переложить вину на Россию в случае обострения внутреннего конфликта на Украине, и неоднократно подчеркивали, что российская сторона никогда не влияла и не влияет на происходящее на юго-востоке украинского государства.