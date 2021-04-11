Зеленский призвал не допустить повторения Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в мемориальном комплексе «Бабий Яр» в Киеве заявил, что странам мира следует объединиться, что бы не допустить повторения событий Второй мировой войны. Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса Зеленского.

«Украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особое единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов», — заявил Зеленский.

Также президент возложил цветы к памятному знаку погибшим в Сырецком концлагере и памятному знаку «Память ради будущего».

Во время Великой Отечественной войны нацисты расстреляли в урочище Бабий Яр несколько сотен тысяч человек, среди которых были евреи, цыгане и советские военнопленные.