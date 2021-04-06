Кравчук предложил перенести переговоры по Донбассу в Польшу

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук предложил перенести переговоры в Польшу. Его слова приводит РИА «Новости».

«Если взять бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу. Потому что тут не будет вопросов — мы с Польшей не всегда были друзьями… Поэтому никто не скажет, что Польша — верный вечный друг Украины. Это было бы нормально», — заявил Кравчук.

Он также отметил, что за пределами бывшего социалистического лагеря существует целый ряд стран, которые могли бы стать площадкой для переговоров. При этом глава украинской делегации выступил против продолжения контактов на базе Белоруссии, так как эта страна якобы находится «под каблуком России».

Ранее сообщалось, что украинская делегация в ТКГ решила отказаться от Минска, который долгое время оставался площадкой для переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. По словам украинского вице-премьера Алексея Резникова, представители Киева категорически отказываются от возобновления очных консультаций в Минске в случае завершения карантина.

Вице-премьер объяснил такое решение тем, что у Киева больше нет доверия к Белоруссии, так как эта страна якобы находится под влиянием России.