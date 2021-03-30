В Крыму поблагодарили Канаду и Австралию за рекламу полуострова

Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что никакие санкции не остановят и не помешают динамичному развитию Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее министерство иностранных дел и торговли Австралии приняло решение о введении санкций в отношении четырех российский компаний и одного физического лица из-за строительства и эксплуатации железнодорожной части Керченского моста.

По словам Черняка, вся эта ситуация стала отличной рекламой российских курортов.

«Санкции работают, как эффект бумеранга. Как только откроют границы, иностранцы снова поедут в Крым посмотреть своими глазами на Крымский мост и другие инфраструктурные, исторические и природные красоты полуострова. Так что с улыбкой можно лишь сказать: «Спасибо за рекламу»», — подчеркнул депутат.

Кроме того, он добавил, что до ситуации с пандемией во всем мире, иностранные туристы активно посещали Крым, в том числе многие узнали о полуострове из-за введенных санкций.