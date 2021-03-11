Порошенко заявил, что княгиня Ольга не может быть прародительницей России

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Всемирный экономический форум несправедливо назвал княгиню Ольгу «основательницей современной России», так как Русь со столицей в Киеве существовала на территории нынешних Украины, Белоруссии и России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

К Международному женскому дню ВЭФ опубликовал список из шести представительниц прекрасного пола, которые «изменили мировую историю».

Политик позитивно отреагировал на тот факт, что в этот список вошла княгиня Ольга, которую почитают как святую одновременно в православной и католической церквах.

«Представьте мое возмущение, когда я прочитал, что Всемирный форум именует нашу княгиню российской правительницей и основательницей современной России. А ее мужа, князя Игоря, решили окрестить Иваном», — написал Порошенко.

Он подчеркнул, что княгиня никак не может называться прародительницей Российской Федерации в связи с тем, что Московское княжество было основано лишь спустя более 300 лет после ее кончины.

Бывший украинский лидер призвал команду ВЭФ «немедленно исправить ошибки» и тщательно проверять источники.

Согласно материалам на сайте форума, в качестве «прародительницы современной России» указывается Киевская Русь, а Ольга в качестве «основательницы» не упоминается. Однако князь Игорь на самом деле назван «мужем Ольги Иваном».