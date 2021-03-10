МИД Польши назвал высылку генконсула из Белоруссии безосновательной
Катерина Медведева
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Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач прокомментировал высылку польского генконсула из Белоруссии.
«Мы считаем решение белорусских властей полностью безосновательным и непонятным», — сказал он агентству IAR.
Замминистра отметил, что Польша даст незамедлительный и адекватный ответ на это необоснованное решение.
Ранее МИД Белоруссии попросил польского консула покинуть страну из-за грубых нарушений Венской конвенции. Как отмечалось, дипломат принял участие в мероприятии, связанном с польскими праворадикалами.
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