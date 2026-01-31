Размер шрифта
Назван регион России с самой низкой долей водки в общих продажах алкоголя

РИА Новости: в Москве зафиксировали самую низкую долю продажи водки в 2025 году
Григорий Сысоев/РИА Новости

Самую низкую в России долю водки в общих продажах алкогольных напитков по региону в 2025 году зафиксировали в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, за прошлый год в российской столице было реализовано 4,506 млн декалитров водки. Местные жители выбирали этот напиток в 23,8% покупок «горячительного».

Второе место в рейтинге занял Санкт-Петербург, где доля водки в общих продажах алкоголя составила 23,9% (2,495 млн декалитров). Также в тройку попал Севастополь с показателем в 28,5% (277 тыс. декалитров).

При этом в декалитрах меньше всего водку приобретали жители Ненецкого автономного округа, Ингушетии и Чечни. Здесь в 2025 году реализовали 33,6 тыс., 20,9 тыс. и 619 декалитров соответственно.

Во всех субъектах России по итогам прошлого года продали 73,315 млн декалитров водки. Данное количество оказалось на 3,6% меньше по сравнению с 2024 годом.

31 января в России отмечают неофициальный, но очень популярный праздник — День Рождения русской водки. В этот день в 1865 году химик Дмитрий Менделеев защитил в Санкт-Петербурге свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экспорт российской водки в одну страну Европы достиг исторического максимума.
 
