Трамп посетит Нью-Йорк впервые после ухода с поста
Полина Рутковская
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Бывший президент США Дональд Трамп совершит свою первую поездку в Нью-Йорк после ухода с поста, сообщает Fox News.
По данным некоторых американских СМИ, поездка может состояться вечером воскресенья, 7 марта.
Родившийся в Нью-Йорке Трамп официально сменил место жительства на Флориду в 2019 году. После окончания президентского срока он организовал свой офис также во Флориде.
Ранее Верховный суд США обязал Дональда Трампа предоставить прокуратуре Нью-Йорка свою финансовую отчетность.
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