В Киеве раскрыли свой подход к Донбассу

В настоящий момент Киев придерживается подхода к Донбассу: «плохой мир лучше, чем хорошая война». Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет РИА «Новости».

«Сейчас наш сценарий можно условно назвать «плохой мир лучше, чем хорошая война», и именно по нему движемся», — сказал Кулеба.

По его словам, на заседании СНБО Украины решили проанализировать существующие пять сценариев по Донбассу. В то же время Кулеба призвал максимально задействовать минский переговорный процесс.

Ранее министр рассказал о сценариях по Донбассу.