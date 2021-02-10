Военный эксперт сообщил о политике «удушения России» со стороны Запада

Западные государства в настоящее время оказывают более серьезное давление на Россию, чем во времена холодной войны, когда у страны существовал крупный рынок сбыта и большая группа союзников, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Западу не нужна Россия как мощная держава. Поэтому он ведет очень прагматичную и продуманную политику на притеснение и удушение страны», — рассказал он «Газете.Ru».

Эксперт отметил, что обострение геополитической ситуации началось еще 6 лет назад после воссоединения страны с Крымом.

«Тогда стало понятно, что Россия не будет играть по правилам Запада и наконец-то заявит о своих национальных интересах. С того момента Западу необходимо было разогнаться и запустить маховик холодной войны, который к 2016 году начал свое полное вращение. С тех пор обороты никто не сбавлял, а только наращивал», — рассказал Шурыгин.

По его словам, методы, используемые западными политиками, не сильно отличаются от тех, что использовались при развале СССР.

«Главная ставка, как и раньше, делается на внутренние противоречия и карманную оппозицию. Сегодняшняя Россия несет в себе громадное количество проблем, доставшихся ей в наследство. И всеми этими слабыми местами пытается воспользоваться оппозиция», — заключил эксперт.