Фургал отвергает все обвинения
Полина Рутковская
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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал категорически отвергает все предъявленные ему обвинения, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов Михаила Карапетяна.
«Сергей Иванович вину в инкриминируемых ему преступлениях категорически отрицает», – заявил представитель защиты.
3 февраля Следственный комитет России предъявил Фургалу обвинение в окончательной редакции. По версии следствия, он был организатором преступной группы, совершившей в 2004-2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.
Фургала задержали 9 июля по обвинению в организации убийств. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца, в настоящее время срок ареста продлен до 9 марта.
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