Губерниев назвал свиньей бывшего тренера сборной России

Журналист Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале назвал свиньей бывшего тренера сборной России по биатлону Вольфганга Пихлера, который выступил против россиян на Олимпиаде в Милане.

«Чертов лицемер. Женскую сборную России загубил вместе со своим сраным помощником. Получил кучу денег, ничего не выиграл, после его работы разгребали допинговые дела. Пихлер — ты свинья 2.0», — написал Губерниев.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов (IBU) отказался на ускоренную процедуру рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде касательно допуска российских спортсменов. Соответственно, никто из российских биатлонистов не сумел получить нейтральный статус, выступить на турнирах под эгидой IBU и отобраться на Олимпиаду.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

