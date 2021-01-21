МИД РФ надеется, что при Байдене двусторонние отношения не усугубятся

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила надежду, что новая администрация США не будет усугублять отношения с Россией. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы надеемся, что пришедшая в Белый дом команда будет придерживаться более взвешенного курса, не усугубляя и без того избыточно конфронтационные, причем не по нашей вине, российско-американские отношения», — сказала она.

20 января состоялась инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. Вступив в должность, Байден сразу же начал подписывать указы, отменяющие предыдущие решения администрации Дональда Трампа.