МИД РФ надеется, что при Байдене двусторонние отношения не усугубятся
Катерина Медведева
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Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила надежду, что новая администрация США не будет усугублять отношения с Россией. Ее слова приводит ТАСС.
«Мы надеемся, что пришедшая в Белый дом команда будет придерживаться более взвешенного курса, не усугубляя и без того избыточно конфронтационные, причем не по нашей вине, российско-американские отношения», — сказала она.
20 января состоялась инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. Вступив в должность, Байден сразу же начал подписывать указы, отменяющие предыдущие решения администрации Дональда Трампа.
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