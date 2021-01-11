Байден считает, что Трамп не должен быть у власти

Избранный президент США Джо Байден заявил, что действующий глава государства Дональд Трамп не должен находиться у власти. Его слова приводит РИА «Новости» со ссылкой на журналистов пула переходного периода.

«Я ясно дал понять, что президент Трамп не должен занимать офис. Точка», — сказал Байден, отвечая на вопрос, причастен ли Трамп к мятежу в Капитолии.

Он добавил, что все, кто причастен к штурму здания Конгресса, будут наказаны.

Ранее была обнародована резолюция об импичменте Трампа, где он обвиняется в подстрекательстве к мятежу.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на прошедших в стране президентских выборах. Он набрал свыше 270 голосов выборщиков.

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