Трамп: у нас есть письменные показания о мошенничестве при голосовании

Президент США Дональд Трамп заявил, что его команда располагает письменными показаниями о мошенничестве при проведении выборов. Об этом он написал у себя в Twitter.

«Мы только начинаем этап подведения итогов. Мы должны рассмотреть эти утверждения о нарушениях. Мы получаем письменные показания о мошенничестве на выборах», — говорится в сообщении.

Трамп добавил, что в частности в Пенсильвании многие бюллетени были заполнены людьми, чьи личности не удается установить.

Ранее Трамп отказался признавать проигрыш и заявил, что будет через суд добиваться справедливого подсчета голосов.

Как сообщалось, ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вечный соперник: как президентство Байдена повлияет на отношения с Китаем

— У Капитолия начали возводить трибуны для инаугурации президента США

— Меланья Трамп задумалась о разводе после результатов выборов