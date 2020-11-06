Пелоси заявила о скором избрании Байдена президентом США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил мандат избирателей и одержал «историческую победу» на выборах главы государства, заявила в пятницу спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Такое заявление на пресс-конференции в Вашингтоне сделала спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси. Трансляция ее выступления ведется в Twitter политика.

По словам Пелоси, скоро Байден станет избранным президентом США. Она считает, что «это счастливый день» для США.

«Победа Байдена на выборах стала исторической после того, как он заполучил наибольшее количество голосов за всю историю нашей страны», — сказала она.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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