Байден уверен в победе на выборах
Полина Рутковская
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил о своей уверенности в победе на предстоящих выборах.
«Будьте уверены, это битва, в которой мы можем победить и победим», – написал кандидат на своей странице в Twitter.
Демократ также отметил, что считает выборы главы государства сражением «за душу нации».
Выборы президента США состоятся 3 ноября. Демократическую партию страны будет представлять бывший вице-президент США Джо Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.
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