Байден уверен в победе на выборах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил о своей уверенности в победе на предстоящих выборах.

«Будьте уверены, это битва, в которой мы можем победить и победим», – написал кандидат на своей странице в Twitter.

Демократ также отметил, что считает выборы главы государства сражением «за душу нации».

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Демократическую партию страны будет представлять бывший вице-президент США Джо Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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