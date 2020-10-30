Украина анонсировала скорое проведение встречи «нормандской четверки»

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что советники лидеров «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) активно занимаются подготовкой нового нормандского саммита. Об этом сказал глава офиса Андрей Ермак на встрече с послами стран Группы семи (G7).

«Ермак проинформировал послов о том, что идет активный диалог <...> в контексте подготовки в ближайшее время саммита лидеров «нормандского формата», — говорится на официальном сайте президента Украины.

Также Ермак призвал послов стран G7 и правительства их стран поддержать Украину в защите позиций и призвать все стороны соблюдать режим тишины.

Ранее в Кремле назвали условия для проведения нормандского саммита. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, для этой встречи в РФ должны зафиксировать выполнение договоренностей, которые были достигнуты и зафиксированы на бумаге в Париже.

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