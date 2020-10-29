МИД ФРГ отреагировал на теракт в Ницце

Глава немецкого МИДа Хайко Маас отреагировал на произошедший в Ницце теракт постом в своем Twitter.

Он выразил солидарность с французами и отметил, что граждане Германии мысленно поддерживают жертв и их близких.

В своей публикации Масс также написал, что радикальному исламизму нет места в современном обществе.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

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