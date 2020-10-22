Суд признал депутата Мосгордумы Шереметьева виновным по делу о мошенничестве

Замоскворецкий суд Москвы 22 октября признал виновным депутата Мосгордумы от фракции КПРФ Олега Шереметьева по делу о мошенничестве на 2 млн руб. Об этом сообщает ТАСС.

«Шереметьев совершил мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения», — огласил свое решение судья.

Отмечается, что наказание депутату будет названо в завершающей части оглашения судебного акта.

По данным Следственного комитета, Шереметьев подавал документы на премирование своего помощника в размере от 350 тыс. до 850 тыс. руб. за «выполнение заданий особой важности и сложности». Однако денежные средства он присваивал себе, «имея умысел на хищение и личное обогащение». Ущерб от деятельности Шереметьева составил свыше 2 млн руб.

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