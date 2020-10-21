Лукашенко запланировал обсуждение Всебелорусского собрания на декабрь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждение подготовки Всебелорусского народного собрания планируется в декабре, сообщает «БелТА».

Он отметил, что на этом собрании будут определены задачи развития республики на ближайшие пять лет.

По словам главы государства, правительство уже приняло решение по перспективам развития на будущий год и по бюджету будущего года. Детальное рассмотрение планов на 2021 год запланировано на ноябрь.

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