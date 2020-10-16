Новый глава Киргизии пообещал привлечь к ответственности любого коррупционера

Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров в обращении к нации заверил, что любой замешанный в коррупции человек будет привлечен к ответственности, передает ТАСС.

«Безусловно, если кто-то замешан в коррупции, каким бы политическим лицом он ни был, он будет привлечен к уголовной ответственности», — заявил Жапаров.

В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Садыра Жапарова.

14 октября Жээнбеков подписал указ о назначении Жапарова премьер-министром страны, отправив в отставку ряд чиновников из кабмина. 15 октября Жээнбеков сам подал в отставку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Иначе прольется кровь»: президент Киргизии ушел в отставку

— Выборы президента Киргизии могут состояться в 2021 году

— Бишкек отменил режим ЧП