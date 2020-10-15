Премьер Киргизии объявил себя главой государства
Премьер Киргизии Садыр Жапаров заявил, что после отставки главы парламента страны Каната Исаева к премьеру перешли все обязанности главы государства. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Сегодня все обязанности главы государства полностью перешли ко мне», — говорится в сообщении.
Таким образом, так как Исаев отказался от исполнения президентских обязанностей, верховная власть переходит к Жапарову.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Садыра Жапарова.
14 октября Жээнбеков подписал указ о назначении Жапарова премьер-министром страны, отправив в отставку ряд чиновников из кабмина. 15 октября Жээнбеков сам подал в отставку.
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