Верховный суд Украины запретил Зеленскому использовать русский язык
Большая палата Верховного суда Украины постановила, что президент страны Владимир Зеленский, исполняя обязанности президента, не должен использовать русский язык, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Рассмотрев апелляционную жалобу истца, Большая палата Верховного суда указала на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке», — говорится в сообщении.
Суд отметил, что Зеленский несет политическую ответственность, исполняя президентские функции.
Ранее гражданин Украины обратился в суд с иском, где попросил признать противоправным обращение Зеленского на форуме интернет-деятелей iForum-2019 на русском языке и обязать его использовать государственный язык. После того как Кассационный суд в составе Верховного суда отказал в удовлетворении требований, истец подал аппеляцию.
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