В Кремле отказались комментировать инаугурацию Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать тайную инаугурацию белорусского коллеги Александра Лукашенко, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков отметил, что это мероприятие «абсолютно суверенное, внутреннее решение белорусского руководства».

«Я здесь предпочту никак не комментировать. Если такое решение приняли, то значит оно было целесообразно», — сказал представитель Кремля.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. В ходе церемонии он, положив правую руку на конституцию Белоруссии, произнес присягу на белорусском языке и подписал акт о принесении присяги. После этого оппозиция Белоруссии заявила, что планирует провести бессрочную акцию протеста.

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