СМИ раскрыли подробности разговора Путина с Макроном по ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в которых обсуждался недавний инцидент с Алексеем Навальным. О подробностях диалога глав государств рассказала газета Le Monde.

Согласно публикации СМИ, в диалоге якобы поднималась тема того, что Навальный мог сам по неустановленным причинам принять яд. При этом Макрон выразил несогласие с данной точкой зрения.

Кроме того, в ходе обсуждения российский лидер отметил то, что европейские специалисты не предоставляют свои данные коллегам из России, что ведет к осложнению расследования.

Также Le Monde пишет, что Путин якобы выступил с предложением инициировать расследование в Латвии, где проживает один из создателей вещества группы «Новичок».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Навальный находился в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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