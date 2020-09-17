Россия заявляет о готовности продлить ДСНВ в его прежнем виде

Россия готова продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в его прежнем виде, без каких либо дополнительных условий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «Интерфакс».

«Мы готовы продлить ДСНВ в том виде, в каком он был подписан, на предусмотренной его положениями срок, то есть на пять лет и без каких-либо предварительных условий», — сказала Захарова.

Ранее посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан назвал условия, при которых США готовы будут продлить действие ДСНВ. Так, Москва должна учесть озабоченность США относительно увеличения у России числа нестратегических ядерных вооружений, усилить верификационные механизмы и создать возможность для включения Китая в будущие договоренности, считает Салливан.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет. Однако, несмотря на приближающийся срок истечения действия договора, намерения США на этот счет звучат размыто.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ядерное сдерживание: посол РФ указал на нарушения США

— Генсек ООН призвал продлить ДСНВ независимо от участия Китая

— В США увидели угрозу в союзе России и Китая