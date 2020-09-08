Госпогранкомитет отреагировал на сообщения о местонахождении Колесниковой

В Государственном пограничном комитете Белоруссии прокомментировали сообщения о нахождении представителя Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой в Мозырском погранотряде, передает ТАСС.

«Мы не подтверждаем и не опровергаем данную информацию», — заявили в ведомстве.

Ранее в штабе экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико сообщили, что задержанная Колесникова находится в войсковой части 1257.247768, расположенной в Гомельской области у населенного пункта Прудов.

До этого сообщалось, что оппозиционера задержали при незаконном пересечении границы с Украиной.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко рассказал, кто «выбросил» Колесникову из машины на границе

— Задержанную Колесникову нашли в Мозырском погранотряде

— Лукашенко: в протестах в Белоруссии виноваты США