Госпогранкомитет отреагировал на сообщения о местонахождении Колесниковой
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В Государственном пограничном комитете Белоруссии прокомментировали сообщения о нахождении представителя Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой в Мозырском погранотряде, передает ТАСС.
«Мы не подтверждаем и не опровергаем данную информацию», — заявили в ведомстве.
Ранее в штабе экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико сообщили, что задержанная Колесникова находится в войсковой части 1257.247768, расположенной в Гомельской области у населенного пункта Прудов.
До этого сообщалось, что оппозиционера задержали при незаконном пересечении границы с Украиной.
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