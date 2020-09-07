МИД Сербии вызывал посла из России из-за поста Захаровой

МИД Сербии вызвал российского посла для «устного разъяснения» ситуации с постом официального представителя МИД России Марии Захаровой о визите президента Сербии Александра Вучича в США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы сербского МИД Ивица Данича, перед встречей с послом ему позвонил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что пост Захаровой вызвал «ненужное напряжение» в отношениях между двумя странами и поэтому было важно, чтобы Лавров поговорил с Вучичем и разрядил сложившуюся обстановку.

Данич добавил, что данная ситуация должна стать уроком для всех, что нельзя играть «с такими вещами». Кроме того, он выразил признательность российскому главе внешнеполитического ведомства, что тот включился в разрешении ситуации.

Ранее Захарова опубликовала в Facebook фотографию с визита делегации, где президент Вучич сидит напротив американского главы Дональда Трампа. Вместе с этим к публикации представитель внешнеполитического ведомства прикрепила кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу». Положение сербского лидера на фото Захарова сравнила с допросом и призвала садиться как на второй фотографии.

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