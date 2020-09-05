Киев созывает Контактную группу из-за угрозы ДНР уничтожить сооружения ВСУ
Украина созывает внеочередное заседание Контактной группы по Донбассу 6 сентября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.
Причиной призыва к заседанию Контактной группы называется недавний приказ главы ДНР Дениса Пушилина уничтожить украинские сооружения на линии разграничения.
«Наш президент был проинформирован об этом, он чрезвычайно обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг в ответ: мы, Украина, созываем заседание внеочередное Трехсторонней контактной группы буквально на завтра», — сказал он.
Ранее Пушилин отдал приказ уничтожить инженерные сооружения вооруженных сил Украины у линии соприкосновения в Донбассе.
В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Украина начала против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор. По данным ООН, за это время в ходе конфликта погибли около 13 тыс. человек.
22 июля контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению примирения в Донбассе. Согласно итогам переговоров, с понедельника, 27 июля, на линии разграничения в Донбассе стороны прекращают огонь.
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