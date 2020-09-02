СК предъявил Фургалу обвинение в организации убийства бизнесмена

Следователи официально предъявили экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в организации убийства бизнесмена Евгения Зори. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

Зоря был убит в 2004 году. По словам Петренко, Фургала задержали в качестве подозреваемого, но затем уголовное преследование в отношении него «было необоснованно прекращено».

Представитель СК рассказала, что на основе собранных на сегодняшний день доказательств следствие обратилось в суд, чтобы отменить постановления о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 году.

Суд ходатайство удовлетворил.

Ранее бывший деловой партнер экс-губернатора Николай Мистрюков заявил, что Фургал был одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов.

Фургала обвиняют в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца. С 11 июля в Хабаровске начались несанкционированные митинги в его поддержку.