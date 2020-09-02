Экс-партнер Фургала Мистрюков дал признательные показания
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Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков дал признательные показания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Он сознался в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Кроме того, Мистюков заявил следствию, что Фургал был одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов.
Как отмечает информатор, остальные фигуранты дела вину пока не признали.
Фургала обвиняют в организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца.
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