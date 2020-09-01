Лавров обвинил Литву в нарушении суверенитета Белоруссии

Литва нарушает суверенитет Белоруссии и перешла все грани приличия в отношении этой страны, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом пишет РИА «Новости».

«Попытки раскачивать ситуацию мы видим. Собственно, этого никто и не скрывает. Наши литовские соседи перешли, по-моему, уже все грани приличия», — сказал Лавров.

Министр добавил, что с оппозиционным кандидатом Светланой Тихановской работают «совсем не демократическими методами и методами, в которых не сильно проявляется уважение к суверенитету республики».

Ранее Литва, Латвия и Эстония запретили въезд 30 гражданам Белоруссии, включая президента страны Александра Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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