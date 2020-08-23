Лавров: Россия допускает прекращение действия ДСНВ

Если США будут и дальше выдвигать «нереализуемые» условия продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), Россия позволит ему истечь. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

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Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет. Однако, несмотря на приближающийся срок истечения действия договора, намерения США на этот счет звучат размыто.

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