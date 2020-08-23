Тихановская: режим боевой готовности белорусской армии это обычное запугивание

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила уверенность, что военные республики не будут принимать участие в подавлении демонстрантов. Об этом пишет Delfi.

«К таким шагам наш народ уже привык. Это обычное запугивание людей», — сказала она.

Тихановская добавила, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко «уже никто не верит».

По ее словам, если армия примет участие в разгоне демонстрантов, это будет преступлением, и там это понимают.

19 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военным республики усилить охрану государственной границы страны по всему периметру.

15 августа Лукашенко заявил, что на границах республики с Польшей и прибалтийскими странами наращивается военный контингент. Во вторник, 18 августа, он привел вооруженные силы на западных границах республики в полную боевую готовность.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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