Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что боится за себя. Пресс-конференция транслируется на YouTube.

«Я думаю, каждый человек в нашей стране испытывает страх», — ответила Тихановская на вопрос, боится ли она за себя.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жестокого обращения с протестующими на демонстрациях. К забастовке присоединились и рабочие Минского автозавода.

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