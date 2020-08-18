Трамп предсказал США превращение во «вторую Венесуэлу» в случае победы демократов

Президент США Дональд Трамп утверждает, что в случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байден на грядущих президентских выборах, то страна превратится во «вторую Венесуэлу», передает РИА «Новости».

По его словам, выборы главы государства, намеченные на ноябрь текущего года, — «самые опасные» из тех, которые проводились в США.

«Потому что не думаю, что мы сможем когда-нибудь вернуться, если они (демократы. — «Газета.ru») придут. Будет вторая Венесуэла», — сказал Трамп в ходе своего выступления в штате Висконсин.

Американский лидер отметил, что теперь он уверен в этом, хотя раньше лишь предполагал такое развитие событий.