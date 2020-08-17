В Белоруссии оппозиция опубликовала состав координационного совета

В Белоруссии оппозиция опубликовала предварительный состав координационного совета для передачи власти. Список появился на странице доверенного лица экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольги Ковальковой в Facebook.

В перечень вошли 36 человек, в том числе лауреат Нобелевский премии по литературе Светлана Алексиевич, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, представители избирательных штабов Светланы Тихановской и Виктора Бабарико, а также журналисты, музыканты, бизнесмены и общественные деятели.

«Выбрать из достойных кандидатов очень сложно, поэтому все, кто высказал желание работать, смогут принять участие в работе расширенного состава совета, его рабочих и экспертных групп», — говорится в сообщении.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.

17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внеочередные выборы главы Белоруссии состоятся после принятия новой конституции страны.

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