Цепкало заявляет, что может инициировать слушания по Белоруссии в конгрессе США

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что со своими партнерами в США может инициировать слушания по ситуации в Белоруссии в американском конгрессе. Об этом он заявил РИА «Новости».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

По данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Цепкало планирует встретиться с «серьезными» политиками из США