Глава Белорусской православной церкви призвал прекратить насилие
Митрополит Минский и Заславский Павел призвал сделать все, чтобы в стране воцарился мир, пишет агентство Белта.
«Давайте сделаем все возможное, чтобы мир воцарился на нашей благословенной белорусской земле», — сказал митрополит.
Он также призвал всех к сдержанности и мудрости.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
За три дня протестов, по данным правозащитников, было произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.
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