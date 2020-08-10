Премьер Польши призвал провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии в связи с применением силы против граждан республики после прошедших президентских выборов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение канцелярии политика.

В заявлении указано, что Польша несет ответственность за своих ближайших соседей, поэтому премьер направил письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Лейен, в котором предложил созвать саммит.

В письме говорится, что после выборов президента белорусские власти применили против своих граждан, требующих перемен в стране, силу.

«Мы должны солидарно поддержать белорусов в их стремлении к свободе. Отсюда и инициатива главы польского правительства склонить к этому вопросу Европейский Совет», — указано в сообщении.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По предварительным итогам выборов, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набрал 80,23% голосов.

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