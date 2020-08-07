Глава контрразведки США: Россия помогает Трампу выиграть выборы и мешает Байдену

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия пытается «очернить» кандидата в президенты США Джо Байдена и поддержать действующего президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление Эванины.

«Россия использует целый ряд мер, чтобы в первую очередь очернить бывшего вице-президента Байдена и то, что она видит как антироссийский «истеблишмент»», — сказал он.

По мнению Эванины, это подтверждается публичной критикой Москвы в адрес Байдена.

Что касается Трампа, по словам Эванины некие «действующие лица» стремятся поддержать его кандидатуру в социальных сетях и на российском телевидении.

Ранее Трамп заявил, что Москва не хочет его победы на предстоящих президентских выборах. Он пояснил такую «позицию России» тем, что при Трампе НАТО повысило военные расходы на европейском плацдарме, а Москва желает ослабления альянса.

Как сообщалось, почти два года спецпрокурор Роберт Мюллер расследовал дело о «вмешательстве России» в выборы 2016 года, по итогам которых победил Трамп. В итоге вмешательство России не было доказано.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года.

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