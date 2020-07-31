Посольство РФ в Белоруссии получило разрешение на посещение задержанных россиян

Посольство России в Белоруссии получило от властей республики разрешение на посещение задержанных россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Главное консульское управление белорусского МИДа получило официальные документы из СК республики, согласно которым руководители консульского отдела посольства России могут посетить задержанных в Минске россиян, рассказали в диппредставительстве.

Ранее под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

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