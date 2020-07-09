Совбез ООН не принял резолюцию РФ о поставках гуманитарной помощи в Сирию

Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией проект резолюции о доставке гуманитарной помощи в Сирию через один пропускной пункт на границе с Турцией. Об этом рассказа ТАСС источник в организации.

В российской версии резолюции предлагалось сохранить до конца 2020 года механизм доставки гуманитарной помощи в пострадавшие районы Сирии, ограничивая при этом количество действующих пропускных пунктов одним КПП «Баб-эль- Хава» на границе с Турцией.

Во время голосования за резолюцию выступили четыре члена Совбеза, еще семь стран были против, а четыре — воздержались.

Режим доставки гумпомощи из соседних государств через линии фронта и погранпереходы на территорию Сирии действует с июля 2014 года.

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