Трамп отстранил курирующего дела против его приближенных прокурора

Президент США Дональд Трамп отстранил от должности нью-йоркского прокурора Южного округа Джеффри Бермана, который ранее курировал дела в отношении его приближенных. Об этом сообщает телеканал CBS.

Соответствующую информацию подтвердил генпрокурор США Уильям Барр.

Ранее министр юстиции США объявлял об уходе прокурора Южного округа, однако Берман отметил, что не намерен этого делать.

«Поскольку вы заявили об отсутствии намерения уйти с должности, я попросил президента освободить вас от нее с сегодняшнего дня, и он это сделал», — приводит слова Барра телеканал.

Исполняющим обязанности прокурора Южного округа Нью-Йорка назначен замфедерального прокурора Одри Страусс.